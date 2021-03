Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Primärmarktseitig verlief der Start in die neue Woche verhalten, so die Analysten der Helaba.Mit Spannung warte der Markt heute auf die Europäische Union mit ihrer SURE-Aktivität. Bis zu 13 Mrd. EUR schwer könnte die Emission werden. Eine Dual-Tranche mit 5 und 25 Jahren sei mandatiert, die das Fälligkeitsprofil im langen Bereich erweitere. Der Schwerpunkt der bisherigen Emissionen habe im 15-jährigen Bereich mit 17,5 von 62,5 Mrd. EUR gelegen. Sollte die 5-jährige deutlich über 5 Mrd. EUR groß werden, ergebe sich eine deutliche Unterrepräsentation des 10-Jahresbereichs. Dies dürfte dann in Q2 behoben werden, wenn neuerlich 13 bis 14 Mrd. EUR finanziert werden sollten. ...

