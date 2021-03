Audi hat im Volkswagen-Werk Zwickau die Produktion des Audi Q4 e-tron gestartet. Das ungetarnte Serienmodell soll Mitte April vorgestellt werden, im Sommer 2021 sollen dann die Auslieferungen in den europäischen Märkten anlaufen. Das vollelektrische Kompaktmodell auf MEB-Basis ist das erste Elektro-SUV, das Audi an einem deutschen Standort fertigt - wenn auch in einem VW-Werk. Dennoch ist die Bindung ...

