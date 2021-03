DJ Deutsche Börse plant bislang noch keine Pause an Gründonnerstag

FRANKFURT (Dow Jones)--Nachdem sich Bund und Länder auf einen harten Lockdown zu Ostern verständigt haben und im Zuge dessen auch der Gründonnerstag und der Karsamstag als Ruhetage gelten sollen, gibt es bei der Deutschen Börse noch keine Entscheidung darüber, ob am 1. April der Handel womöglich ruhen wird. Seitens der Marktsteuerung bei der Börse hieß es auf Anfrage zunächst, man gehe derzeit davon aus, dass normal gehandelt werde, zumal es üblich sei, dass auch an anderen Feiertagen zum Teil gehandelt werde. Ob eine eventuelle Handelspause an höherer Stelle ein Thema sei, sei nicht bekannt.

