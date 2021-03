Die Ölpreise sind am Dienstagvormittag stark gefallen. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent kostete gegen 11.25 Uhr 62,28 US-Dollar und somit 3,62 Prozent weniger als noch am Vortag. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 3,02 Prozent und kostete nurmehr 59,42 Dollar das Barrel.Der US-Dollar hatte zuvor stark an Wert zugelegt - sowohl gegenüber dem Euro als auch ...

