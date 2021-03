Das ging schnell: Nachdem ein Richter ein US-Investitionsverbot in Xiaomi-Aktien ausgesetzt hat, haben sich zwei große Index-Anbieter dazu entschieden, die Anteile des chinesischen Technikherstellers wieder aufzunehmen. Trotzdem bleibt die Lage rund um Xiaomi aus Anleger-Perspektive immer noch etwas angespannt.S&P Dow Jones Indices hat angekündigt, dass Xiaomi nach dem Urteil in den USA wieder in die Indizes des Unternehmens aufgenommen werden kann. Das wird allerdings frühestens bei der nächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...