Das auf den Verleih und Verkauf gebrauchter E-Bikes spezialisierte Startup Rebike hat sich in einer Finanzierungsrunde zehn Millionen Euro gesichert. Das Geld soll in den Ausbau der E-Bike-Abos fließen. Das 2018 gegründete Münchner Startup Rebike Mobility hat in den vergangenen Monaten kräftig zugelegt - dank dem steigenden Interesse an E-Bikes. Der Umsatz konnte 2020 auf rund sieben Millionen Euro verdoppelt werden. Für das laufende Jahr ist eine erneute Verdoppelung geplant. Jetzt hat Rebike eine Series-B-Finanzierung erfolgreich abgeschlossen und zehn Millionen Euro an frischen Mitteln ...

Den vollständigen Artikel lesen ...