BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung will Drohnen und Flugtaxis in die weitere Anwendung bringen. Dazu stellt das Verkehrsministerium in einem neuen Förderprogramm über 11 Millionen Euro bereit. Ziel ist, innovative Anwendungen für die unbemannte Luftfahrt in Deutschland voranzubringen.

"Das Potenzial ist riesig", erklärte Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). "Drohnen transportieren schnell und effizient lebenswichtiges medizinisches Equipment und Laborproben." Sie unterstützten Rettungskräfte, Logistik, die Verkehrssteuerung, die Energiewirtschaft und versorgten schwer erreichbare Gebiete.

Das Programm fördert demnach Lösungen für die neue urbane Mobilität, die Anbindung des ländlichen Raumes, für die Luftraumintegration und zur Unterstützung des gesellschaftlichen Dialogs. Unternehmen, Kommunen und Forscher können bis zum 30. April Projektideen über die Webseite der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen einreichen. Weitere Details sollen am kommenden Montag im Bundesanzeiger veröffentlicht werden. Bereits 2019 hatte das Ministerium Forschungsgelder für Drohnen und Lufttaxis bereitgestellt, womit 40 Vorhaben gefördert wurden.

March 23, 2021 06:47 ET (10:47 GMT)

