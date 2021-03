Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



23.03.2021 / 12:19

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: William Nachname(n): Valle

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

b) LEI

549300CP8NY40UP89Q40

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI Beschreibung: ADR (American Depositary Receipt)

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 36,595 USD 4354,81 USD 36,60 USD 22069,80 USD 36,605 USD 1134,76 USD 36,61 USD 50009,26 USD 36,615 USD 50199,17 USD 36,62 USD 75840,02 USD 36,625 USD 31387,63 USD 36,63 USD 52454,16 USD 36,635 USD 8242,88 USD 36,64 USD 21068,00 USD 36,645 USD 3664,50 USD 36,66 USD 3666,00 USD

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 36,6204 USD 324090,97 USD

e) Datum des Geschäfts

2021-03-22; UTC-5

f) Ort des Geschäfts

Name: NYSE MIC: XNYS

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

23.03.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de