Bei Roche ist derzeit einiges geboten. In der vergangenen Woche veröffentlichte der Pharmariese die Übernahme des US-Konzern GenMark. In dieser Woche gab es bereits positive Meldungen aus dem Bereich der Krebsforschung. In der Sendung "Börsenplatz Zürich" analysiert Vivien Sparenberg von Vontobel jede Woche einen anderen Wert aus der Schweiz, den USA oder dem Blue-Chip-Sektor in Deutschland. Die Expertin zeigt, was aktuell wichtig ist und welche Perspektiven das besprochene Unternehmen hat.