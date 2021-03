Seit mehr als zwei Wochen verläuft die Kursentwicklung von Ethereum (ETH/USD) äußerst zäh seitwärts. Denn ohne größere Impulse oszilliert der Preis des Coins rund um das Level von 1.780 USD. Dies kann einerseits als mangelndes Kauf- wie Verkaufsinteresse gewertet werden. Andererseits zeigt sich durch das Verweilen in luftigen Höhen eine gewisse Stärke in Verbindung einer Spannung, welche sich früher oder später entladen sollte. In diesem Kontext ist auffällig, dass die Nachfrage stets im Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...