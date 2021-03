Die Immofinanz hat das Bürogebäude "Bucharest Financial Plaza" in unmittelbarer Nähe zur Bukarester Altstadt erworben. Verkäufer ist die Banca Comerciala Româna (BCR), eine Tochtergesellschaft der Erste Group Bank. Das Gebäude mit einer Bruttomietfläche von rund 27.700 m² (nach Umbau) fungierte bis zum Vorjahr als Headquarter der BCR. Die Transaktionskosten belaufen sich auf rund 36,0 Mio. Euro. COO Dietmar Reindl: "Im Zuge des geplanten Refurbishments in eine hochwertige, moderne und nachhaltige Büroimmobilie unserer flexiblen Premium-Marke myhive werden wir auch dem öffentlichen Raum mehr Platz und mit einer begrünten Stadtterrasse einen hochattraktiven Anziehungspunkt für die Bewohner Bukarests ...

