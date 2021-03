Die Skandale bei der Credit Suisse (CH0012138530) nehmen kein Ende. Es scheint völlig gleichgültig zu sein, wer die Bank führt. Jahr für Jahr veröffentlicht man eine Hiobsbotschaft nach der nächsten. Und immer sind es die Aktionäre, die das Nachsehen haben. Der Greensill-Skandal zieht im 1. Quartal immer grössere Kreise und wird die Bank in jahrelange Rechtsstreitigkeiten verwickeln. Der Skandal ist innerhalb kurzer Zeit so hochgekocht, dass nun sogar die bisherige Bankstruktur in Frage gestellt wird. Die jüngsten Gedankenspiele in Zürich trennen sich um einen Spin-off des Asset Managements.Die Credit Suisse hat inzwischen Ulrich Körner zum neuen Leiter des Asset Managements gemacht. Für Körner ist der Schritt eine Rückkehr. Er war von Credit Suisse zur UBS (CH0244767585) abgewandert und hatte dort von 2014 bis 2019 das Asset Management geleitet und diente zuletzt als Berater des CEO. Ein Mann mit Ambitionen.

