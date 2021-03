NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis nach einem Studienerfolg auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Gute Nachrichten wie jetzt von 177Lu-PSMA-617 bei Prostatakrebs seien dringend nötig, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In der Gunst der Anleger stünden die Schweizer nämlich momentan nicht gerade gut da, wie Diskussionen mit Investoren zeigten./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2021 / 02:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2021 / 02:59 / ET



ISIN: CH0012005267

