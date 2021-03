Herr Kern, was kann man von 5G erwarten und wer braucht das? Jürgen Kern: 5G verspricht ein mobiles Internet mit sehr hoher Bandbreite und niedriger Latenz und wird damit die Netzwerkfunktionalität insgesamt steigern. Der nahezu verzögerungsfreie Verbindungsaufbau ermöglicht den verbesserten Austausch von Echtzeitinformationen und eine Datenübertragung, die deutlich sicherer, belastbarer und zuverlässiger ist. An 5G wird niemand vorbeikommen, früher oder später sind alle betroffen. Laut einer Untersuchung von Ericsson gab es zu Ende 2020 etwa 220 Millionen 5G-Verträge, und in 2026 sollen über ...

