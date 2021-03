Youtube experimentiert mit neuen Shopping-Features: Die Plattform testet die automatische Erkennung von in Videos auftauchenden Produkten sowie die Auflistung ähnlicher Artikel. Youtube ist bekannt dafür, gerne und häufig neue Funktionen zu testen. So hat das Videoportal bereits im vergangenen Jahr mit der Funktion "Products in this Video" experimentiert. Dabei werden Produkte, die in Videos benutzt oder gezeigt werden, automatisch erkannt und mithilfe visueller Elemente in und unter dem Video angezeigt. Den Testpersonen dieser Funktion, mit der ausschließlich in den USA...

Den vollständigen Artikel lesen ...