Schindellegi bei Zürich (ots) - Alle Drucker-Besitzer haben ab sofort die Wahl: Preisgünstige Markentinte und Markentoner von Peach gibt es ab sofort auch im Online-Shop der Schweizerischen Post (postshop.ch) Die Produkte des Schweizer Unternehmens Peach drucken auf allen gängigen Druckern in einer sehr hohen Qualität, sind dabei aber um die Hälfte billiger als die Originalkartuschen. Sortimentsschwerpunkt sind die Multi Pack Plus und die Combi Pack Plus, die ein komplettes Tinten-/Toner-Set plus eine Zusatzkartusche Schwarz enthalten. Anwender sparen mit den Packs gegenüber den Einzelpreisen der Kartuschen weitere 10 Prozent. Zudem ist die Bestellung versandkostenfrei."In Marktumfragen ist das Interesse an alternativen Tinten und Toner sehr groß. Mit dem Verkauf über den Online-Shop der Post machen wir preisgünstiges Druckerzubehör jetzt auch für breite Anwenderkreise verfügbar. Dabei lassen sich die Kartuschen bequem und sicher von zu Hause oder vom Homeoffice aus bestellen", sagt Alfred Wirch, CEO von Peach.Nachfrage nach alternativen Markenprodukten ist großFast zwei Drittel der Schweizerinnen und Schweizer sind der Meinung, dass Tinte und Toner viel zu teuer sei, so eine Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK. Entsprechend würden über 60 Prozent der Befragten mit Sicherheit ein alternatives Markenprodukt kaufen, wenn sie dabei 50 Prozent sparen könnten. Die Hälfte bevorzugt dabei Online-Shops als Bezugsquelle.Peach steht für Markentinten und Markentoner in höchster Qualität. Das Unternehmen mit Firmensitz in Schindellegi im Kanton Schwyz besitzt ein langjähriges und umfangreiches Know-how in der Forschung, Entwicklung und Produktion von Tinte und Toner. Mit den Markenprodukten lassen sich brillante Druckergebnisse erzielen, die sich durch Schärfe, Farbtreue und Lichtechtheit auszeichnen. Um die Premium-Qualität sicher zu stellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in Schindellegi hergestellt.Über PeachPeach ist eine Marke der Schweizer 3T Supplies AG und steht für qualitativ-hochwertige Office-Produkte und Alternativ-Tinten zu einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis. Zum Produktsortiment gehören kompatible Tintenpatronen für die gängigsten Druckerhersteller, Inkjet-Fotopapiere, Laminier- und Bindegeräte sowie Aktenvernichter. Gegründet wurde die 3T Supplies AG 1997 von langjährigen Branchen-Kennern mit umfangreichem Tinten-Know-how. Die Unternehmensprodukte werden über den eigenen Online-Shop unter https://www.peachstore.ch/ verkauft.Weitere Informationen: http://www.peach.infoPressekontakt:Jürgen Neitzel, Agentur Content4Marketing,Telefon: +49 -711 505 25 92,E-Mail: info@content4marketing.de]Original-Content von: 3T Supplies AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100012107/100867534