München (ots) - E.ON Energie Deutschland gewinnt mit dem Geschäftskundenbereich auf www.eon.de den diesjährigen German Stevie Award für die beste E-Commerce-Site. Dies gab die Fachjury nun vor der offiziellen Preisverleihung bekannt, die am 20. Mai 2021 stattfindet. Die Wirtschafts- und Branchenexperten überzeugten dabei besonders die Benutzerfreundlichkeit, Datenverkehrsanalyse und fortlaufende Optimierung der Seite. Im letzten Jahr hat der Energieanbieter E.ON den Geschäftskundenbereich der Firmenwebsite grundlegend modernisiert und so die Anzahl der Leads um rund 50 Prozent gesteigert."Wir verzahnen persönliche Beratung gezielt mit digitalen Services, um es unseren Kunden bei allen Themen rund um Energie so einfach wie möglich zu machen. Nutzerfreundlichkeit und ein optimales Kundenerlebnis sind für den digitalen Bereich dabei natürlich zentral", so Philip Beckmann, B2B-Geschäftsführer bei E.ON Energie Deutschland. "Wir freuen uns daher sehr, dass eine Fachjury unsere E-Commerce-Site mit Blick auf den Geschäftskundenbereich ausgezeichnet hat."Der German Stevie Award ist ein branchenübergreifender Wirtschaftspreis, der seit 2015 jährlich vergeben wird. Fast 50 Führungskräfte haben dieses Jahr in sechs Experten-Gremien entschieden, wer die bronzenen, silbernen und goldenen "Stevies" erhält. Eingereicht wurden über 400 Bewerbungen. Eingeladen waren dazu alle Unternehmen aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und Belgien. Die Preisverleihung wird wie im Vorjahr virtuell stattfinden.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Birthe Bruhnsbirthe.bruhns@eon.com+49 89 1254 34 73Original-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109984/4871462