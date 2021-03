DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB-Chefvolkswirt: Zweites Quartal von gegenläufigen Trends geprägt

Die Wirtschaft des Euroraums steht nach Aussage von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane am Beginn des zweiten Quartals vor gegenläufigen Trends. "Die beunruhigende Nachricht ist, dass die Infektionszahlen hoch bleiben und steigen", sagte Lane in einem CNBC-Interview. Auf der anderen Seite werde es im zweiten Quartal in den Monaten April, Mai und Juni viele Impfungen geben. "Es wird also über diese drei Monate einen Wettlauf geben zwischen Impfungen und anderen medizinischen Fortschritten und den kurzfristigen Bemühungen, das Virus unter Kontrolle zu halten", sagte Lane.

Enria: EZB erkundet potenzielle Kliffeffekte bei Kreditqualität

Die bei der Europäischen Zentralbank (EZB) angesiedelte Bankenaufsicht ist nach den Worten ihres Chefs Andrea Enria besorgt darüber, dass es nach dem Auslaufen staatlicher Corona-Hilfsmaßnahmen bei den Banken des Euroraums zu einer schlagartigen Verschlechterung der Kreditqualität kommen könnte. "Unser erste Priorität ist es, potenzielle Kliffeffekte bei der Asset-Qualität zu finden und zu beobachten, die sich einstellen könnten, wenn die öffentlichen Stützungsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 auslaufen", sagte Enria

EZB erhebt für 2020 Aufsichtsgebühren von 514 Millionen Euro

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird für ihre im Jahr 2020 erbrachten bankaufsichtlichen Leistungen von den Banken Gebühren von 514,3 Millionen Euro fordern. Nach ihrer Mitteilung stiegen die tatsächlichen Kosten 2020 um 0,3 Prozent auf 535,3 Millionen Euro. Abzüglich eines Gebührenüberschusses aus 2019 von 22,0 Millionen Euro und erlassener Gebühren von 1,0 Millionen Euro ergibt sich der oben genannte Betrag. Die Banken müssen die Gebühren nach Erhalt einer Rechnung im zweiten Quartal bezahlen.

Woidke: Beschluss zu Ruhetagen wird noch weiter geklärt

Nach dem nächtlichen Bund-Länder-Beschluss zu zusätzlichen Ruhetagen um Ostern stehen weitere Gespräche über die genaue Umsetzung an. "Das wird alles noch geklärt, wie das aussehen soll", sagte der brandenburgische Landeschef Dietmar Woidke (SPD), im Deutschlandfunk. Es seien weitere Treffen der Chefs der Staatskanzleien und gegebenenfalls nochmals der Ministerpräsidenten geplant, "um das Ganze nochmal auszudefinieren".

Steuerzahlerbund: Corona-Bundeshaushalt braucht Ausgabenbremse

Nach einem Rekord bei der Netto-Neuverschuldung des Bundes in Höhe von bislang 130,5 Milliarden Euro Ende 2020 hat der Bund der Steuerzahler (BdSt) eine kritische Bilanz zur Finanz- und Haushaltspolitik im laufenden Superwahljahr gezogen. "Die großen Haushaltsdefizite müssen durch Ausgaben-Kürzungen und Prioritäten zurückgeführt werden", forderte BdSt-Präsident Reiner Holznagel. "Die gewaltigen Lücken im Bundesetat sind nämlich nicht nur den Pandemiekosten geschuldet, sondern auch das Resultat einer verfehlten Haushaltspolitik", sagte er bei der Präsentation der "Aktion Frühjahrsputz 2021".

Merkel warnt vor Exportverboten für Impfstoffe

Vor dem virtuellen EU-Gipfel in dieser Woche wächst die Kritik aus Berlin an der Brüsseler Forderung nach Ausfuhrbeschränkungen für Corona-Impfstoffe. "Bei der Impfstoffproduktion gibt es verschiedenste internationale Abhängigkeiten", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) laut Protokoll des Bundespresseamtes bei der nächtlichen Pressekonferenz nach den Bund-Länder-Beschlüssen. "Man muss sehr vorsichtig damit sein, generelle Exportverbote zu verhängen, sondern man muss sich die Lieferketten sehr genau anschauen."

EU bekräftigt Bereitschaft für Exportstopp von Astrazeneca-Vakzin

Ein Ausfuhrstopp der EU für den Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca rückt näher. "Wir werden handeln", sagte die Generaldirektorin der Gesundheitsabteilung der EU-Kommission, Sandra Gallina, bei einer Anhörung im EU-Parlament. Das Unternehmen habe dem Ansehen der EU durch sein vertragswidriges Vorgehen "enorm" geschadet.

Blinken will Maas zu Stopp von Nord Stream 2 drängen

US-Außenminister Antony Blinken will Deutschland bei seinem Europa-Besuch zu einem Stopp der umstrittenen Gas-Pipeline Nord Stream 2 drängen. Er werde das Vorhaben bei seinem geplanten Gespräch mit Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) ansprechen, sagte Blinken vor dem Nato-Außenministertreffen in Brüssel. US-Präsident Joe Biden habe klar gemacht, dass die Pipeline aus Russland "eine schlechte Idee" sei. "Schlecht für Europa, schlecht für die Vereinigten Staaten."

