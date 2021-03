Das Investorenkonsortium aus Biowissenschaften und Lebensmittelindustrie, darunter Section 32, DSM Venturing, Dr. Rick Klausner, Dr. Jeffrey Leiden und bestehende Investoren, unterstützt Meatable bei der nächsten Wachstumsphase

Meatable, das Start-up-Unternehmen für kultiviertes Fleisch, hat in seiner Finanzierungsrunde der Serie A 47 Mio. USD aufgebracht, womit sich die Gesamtfinanzierung des Unternehmens auf 60 Mio. USD beläuft. Meatable hat sein erstes Spitzenprodukt im Jahr 2020 fertiggestellt und will mit den neuen Mitteln die Kleinproduktion auf dem Biotech-Campus Delft vorantreiben und sein Produktportfolio diversifizieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210323005409/de/

Krijn de Nood, CEO and co-founder (left) and Daan Luining, CTO and co-founder of Meatable. The Dutch cultivated meat startup recently closed $47 million USD in its Series A funding round, bringing the company's total funding to $60 million. Investors include life sciences and food investors including Section 32, DSM Venturing, Dr. Rick Klausner, Dr. Jeffrey Leiden and others. (Photo: Business Wire)