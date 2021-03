Die von Ruby inspirierte Programmiersprache Crystal ist in Version 1.0 erschienen. Damit soll vor allem ihre Verbreitung gefördert werden. An der an die Ruby-Syntax angelehnten Programmiersprache Crystal wird seit 2014 gewerkelt. Dabei hat der Prozess geradezu etwas Assoziatives, wie es die Entwickler selbst beschreiben. So habe man in der Fortentwicklung stets Wert darauf gelegt, dass sich Ideen frei entfalten können. Crystal 1.0 will Adoption fördern Nun aber sei der Zeitpunkt gekommen, an dem eine Version 1.0 habe kommen müssen...

