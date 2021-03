DGAP-Ad-hoc: Wacker Neuson SE / Schlagwort(e): Personalie

Wacker Neuson SE: Aufsichtsrat bestellt neuen Vorstandsvorsitzenden



23.03.2021 / 14:34 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR Wacker Neuson SE: Aufsichtsrat bestellt neuen Vorstandsvorsitzenden München, 23. März 2021 - Der Aufsichtsrat der Wacker Neuson SE hat heute Herrn Dr. Karl Tragl mit Wirkung zum 1. Juni 2021 als neuen Vorstandsvorsitzenden und CEO bestellt. Herr Dr. Tragl war zuletzt Sprecher des Vorstands der Diehl-Gruppe. In früheren Positionen war er in den USA als Group President Engineered Products & Solutions bei Alcoa/Arconic sowie zuvor 16 Jahre lang bei Bosch Rexroth tätig, wo er von 2010 bis 2016 als Vorstandsvorsitzender die Gesamtverantwortung trug. Der Vorstand der Wacker Neuson SE besteht damit wieder aus vier Mitgliedern. Herr Mag. Kurt Helletzgruber, derzeit als CEO und CFO vom Aufsichtsrat in den Vorstand entsandt, wird auch nach dem Antritt von Herrn Dr. Tragl bis auf Weiteres interimistisch als CFO im Vorstand verbleiben.

