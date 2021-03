Unterföhring (ots) -- Immun. Gegen. Schlechte Laune: Sky Comedy zeigt die Neuauflage der britischen Erfolgssatire exklusiv ab 6. April- Über 100 Puppen mit dabei, z.B. Angela Merkel, Joe Biden, Boris Johnson, Donald Trump und Barack Obama, aber auch Stars wie Adele, Beyoncé, Billie Eilish, Dwayne Johnson, Ed Sheeran, Greta Thunberg, Mark Zuckerberg und Jürgen Klopp- Inszeniert von Andy de Emmony und Steve Connelly, ausführende Produzenten sind Jeff Westbrook, Joanna Beresford, Jon Thoday, Richard Allen-Turner und Roger Law- Die erste Staffel ab 6. April auf Sky Comedy, Sky Ticket und auch auf AbrufUnterföhring (ots) - 23. März 2021 - Jeden Tag garantiert gute Laune: Sky Comedy startet am 1. April im Rahmen der großen Sky Entertainment-Offensive. Neben den besten deutschen Comedyshows und einem bunten Programm an lokalen und internationalen Sky Originals lässt Sky Comedy auch die Puppen tanzen: "Spitting Image" ist seit über einem Vierteljahrhundert Kult, die bissige Satireserie feiert bei Sky Comedy am 6. April Deutschlandpremiere.Die britische Neuauflage des Erfolgsformates steht dem Original aus den 80ern an Scharfzüngigkeit in nichts nach. Egal ob amerikanische oder englische Politik, berühmte Sportler, Celebrities oder das britische Königshaus: Von Boris Johnson über einen ewig gut gelaunten Sympathieträger Jürgen Klopp bis hin zur puppegewordenen Frisur von Donald Trump reicht die Palette der Figuren, die als Latex-Versionen ihrer selbst umwerfend witzig agieren und dabei manchmal erschreckend real wirken.Mit über 100 verschiedenen Puppen kreieren Schöpfer Roger Law sowie sein Kreativteam rund um den mehrfach ausgezeichneten Jeff Westbrook als Showrunner und Leiter des Autorenteams eine unterhaltsame, scharfzüngige und zeitgemäße Satire, die sich dabei über gängige Konventionen und Klischees hinwegsetzt.In den 80ern entwarfen Roger Law und Peter Fluck die legendären Latex-Puppen zunächst, um Artikel in der "The Sunday Times" zu illustrieren. Ronald Reagan, Margaret Thatcher und Diktator Muammar al-Gaddafi gehörten - böse überzeichnet - zum Standardpersonal. Mit ihrem Video zu "Land of Confusion" machte die Popband Genesis die Politpuppen endgültig weltweit berühmt. In der Neuauflage sorgt nun u.a. eine überzogene Nachbildung von Donald Trump für Aufsehen. Derbe Gags und gepfefferte Sketche - "Spitting Image" kennt keine Gnade!Die Neuauflage der Satireserie wird von Andy de Emmony und Steve Connelly inszeniert. Ausführende Produzenten sind Jeff Westbrook, Joanna Beresford, Jon Thoday, Richard Allen-Turner und Roger Law. Produziert wird die Satireserie von Avalon (u.a. "Breeders", "Catastrophe").Zu sehen ist "Spitting Image" ab 6. April exklusiv auf Sky Comedy in Doppelfolgen um 20.15 Uhr, Sky Ticket und auch auf Abruf.Facts:Originaltitel: "Spitting Image", Satireserie, erste Staffel, 10 Episoden, je ca. 20 Minuten, GB 2020. Regie: Andy De Emmony, Steve ConnellyMit: Jess Robinson, John DiMaggio, Matt Forde, Luke Kempner, Phil LaMarr, Lewis Macleod, Debra Wilson.Weitere Sky Comedy Highlights:- "Eine kurze Geschichte des Humors - mit Dieter Nuhr", ab 1. April um 20.15 Uhr- "Quatsch Comedy Club", Staffel 4 ab 1. April um 21.25 Uhr- "Comedy@Sky", Staffel 2 ab 1. April um 22.25 Uhr- "Superstore", Staffel 1 ab 5. April um 20.15 Uhr- "Lass es, Larry", Staffel 10 ab 6. April um 21.05 Uhr- "Schitt's Creek", Staffel 1 ab 7. April um 20.15 Uhr- "The Mindy Project", Staffel 1 ab 7. April 21.30 Uhr- "American Pie", am 9. April um 20.15 Uhr 