Baden-Baden (ots) - Zehn Folgen mit "ARD-Buffet"- und SWR3 Moderator Sebastian Müller im SWR Youtube-Kanal / Vorstellung des neuen Formats im "ARD-Buffet" am 25. März, 12:15 Uhr im ErstenHerausforderungen wollen gemeistert sein: "ARD-Buffet"- und SWR3 Moderator Sebastian Müller stellt sich im neuen Youtube-Format zehn Mikroabenteuern in acht Bundesländern. Zwischen Bodensee und Sankt Peter-Ording, zu Fuß, mit dem Rad, im Kajak oder per Zug. Im neuen Youtube-Format des SWR "Mikroabenteuer" geht es um neue Erfahrungen und spannende Ideen vor der eigenen Haustür, um Natur und die eigenen Grenzen. Und natürlich: um jede Menge Spaß. Drei der insgesamt zehn Folgen sind bereits auf dem SWR Youtube-Kanal zu sehen, jeden Freitag kommt eine neue dazu. Am Donnerstag, 25. März um 12:15 Uhr stellt Sebastian Müller seine "Mikroabenteuer" im "ARD-Buffet" vor. Und auf der Facebook-Seite des "ARD-Buffet" gibt es begleitende "Behind the Scenes"-Clips.Drei Folgen bereits onlineIn der ersten Youtube-Folge stellt sich Sebastian Müller der Aufgabe: Wie baut man ein Floß und wie bekommt man sein Gepäck damit halbwegs trocken übers Wasser - oder auch nicht? Zusammen mit dem Wald-, Umwelt- und Erlebnispädagogen Thomas Fritz zimmert er ein Floß für die Überquerung der Schwarzenbachtalsperre im Schwarzwald - beide haben so etwas noch nie zuvor gemacht. In der zweiten Folge campt Sebastian allein im Wald. Was eigentlich geplant war: eine entspannte Mondscheinnacht, schlafen unterm Sternenhimmel. Doch es kam anders: Regen, Kälte, gruselige Geräusche. Und kein Handyempfang! Eine Frage treibt Sebastian um: Was mache ich, wenn das Wildschein kommt? In der dritten Folge paddelt er mit einem Kajak auf der Elbe von der kleinen Gemeinde Kollmar neben riesigen Containerschiffen zur unbewohnten Elbinsel Pagensand in Schleswig-Holstein - eine Tour, die so richtig in die Arme geht und nicht ganz ungefährlich ist. Weitere Themen unter anderem: Mit dem Rad in einer Nacht von der Nordsee nach Eckernförde an die Ostsee, Gipfelsturm auf den Langenberg, dem höchsten Punkt Nordrhein-Westfalens und ein Reise-Roulette, bei dem Sebastian am Erfurter Bahnhof sein Reiseziel würfeln wird...Playlist auf Youtube: https://youtube.com/playlist?list=PLqcJ1tIeqh4jIEtbIbyyPnkDjXjO6hYrUFloßbau: https://youtu.be/zs2aiqa6d70Nacht im Wald: https://youtu.be/SlW8gO8ApRMKajak-Tour: https://youtu.be/9yw8_1EpyIYwww.facebook.com/ardbuffetFotos unter www.ARD-foto.deInformationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unter http://swr.li/mikroabenteuer