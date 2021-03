DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 24. März (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Eon SE, Jahresergebnis (09:00 BI-PK per Videokonferenz), Essen *** 07:00 DE/Rational AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK), Landsberg 07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, ausführliches Jahresergebnis, Luxemburg 07:10 DE/Norma Group SE, ausführliches Jahresergebnis, Maintal 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), ausführliches Jahresergebnis, Würzburg 07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Jahresergebnis, Wiesbaden 08:00 DE/Reallöhne 4Q *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Februar PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+0,8% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/+0,7% gg Vj *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Februar *** 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Jahresergebnis, Garbsen 08:20 DE/Leifheit AG, ausführliches Jahresergebnis, Nassau 08:30 DE/Sixt Leasing SE, Jahresergebnis, Pullach 09:00 DE/PSI Software AG, Jahresergebnis, Berlin *** 09:00 DE/Konjunkturprognose des IMK - Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:15 DE/Stemmer Imaging AG, ausführliches Jahresergebnis, Puchheim *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 45,5 zuvor: 45,6 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,2 zuvor: 56,1 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 46,0 zuvor: 45,7 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,4 zuvor: 60,7 *** 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 46,0 zuvor: 45,7 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,6 zuvor: 57,9 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 49,1 zuvor: 48,8 *** 10:00 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts 10:00 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), Video-PG zu "Corona-Werkzeugekasten für Banken" 10:00 BE/Nato, Abschluss Treffen der Außenminister (seit 23.3.); ca 12:30 PK mit Generalsekretär Stoltenberg, Brüssel 10:00 DE/Dic Asset AG, Online-HV 10:30 DE/Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, BI-PK (per Videokonferenz) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,0 zuvor: 49,5 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,5 zuvor: 55,1 *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:00 DE/Fortsetzung der Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg, ca 16:00 virtuelle PK, Kornwestheim 11:15 DE/Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, Vorstellung Gutachten "Digitalisierung", Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR *** 12:30 EU/EZB, Ergebnis Zuteilung eines 12-monatigen PELTRO *** 13:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, PK zu Eckwerten des Bundeshaushalts 2022 und des Finanzplans bis 2025, Berlin *** 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Bundeskanzlerin Merkel, Berlin *** 13:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Februar PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +3,4% gg Vm 13:45 US/Fed, Rede (virtuell) von Richmond-Fed-Präsident Barkin (2021 stimmberechtigt im FOMC) 14:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,1 zuvor: 59,8 *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 59,8 zuvor: 58,6 15:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung (via Webcast) im Bankenausschuss des Senats zu "Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act" *** 15:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone März (Vorabschätzung) PROGNOSE: -14,5 zuvor: -14,8 *** 16:40 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede (per Videoaufzeichnung) bei Konferenz zu "Investing in Climate Action" 17:30 EU/Kommissionspräsidentin von der Leyen, PK mit US-Außenminister Blinken, Brüssel 20:00 US/Fed, Rede (virtuell) von San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly (2021 stimmberechtigt im FOMC) bei der Northeastern University - DE/Auto1 Group SE, Jahresergebnis, Berlin ===

