Die zuletzt schwächelnden Papiere der Shop Apotheke haben am Dienstag neuen Auftrieb bekommen. Über sieben Prozent legten die MDAX-Aktien zu - das Rekordhoch von Mitte Februar bleibt jedoch noch weit entfernt.Der Grund für den heutigen Kursanstieg der Shop Apotheke sind einige positive Analysten-Einschätzung und der verlängerte Lockdown in Deutschland. So haben sich die Aktien deutlich von ihrem Vortagesverlust, ...

