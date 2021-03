DGAP-Ad-hoc: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Prognose

Berlin, 23. März 2021 - Die AUTO1 Group SE rechnet im Bereich Autohero, ihrem Retail-Geschäft für den Verkauf von gebrauchten Autos, für das noch laufende erste Quartal des Jahres 2021 mit einer Gesamtzahl verkaufter Einheiten in einer Größenordnung von 7.200 bis 7.900 (Q1 2020: 2,363 verkaufte Einheiten). Dies ist das Ergebnis einer vom Vorstand heute vorgenommenen Auswertung aktueller Geschäfts- und Prognosedaten. Die Anzahl der verkauften Einheiten im Bereich Autohero wird sich damit im ersten Quartal 2021 voraussichtlich besser als erwartet entwickeln. Vor diesem Hintergrund geht die Gesellschaft im Bereich Autohero nun für das Gesamtjahr 2021 von einer Anzahl verkaufter Einheiten in einer Größenordnung von 32.000 bis 38.000 aus (Gesamtjahr 2020: 10.153 verkaufte Einheiten). Die bisherige Prognose der Gesellschaft für den Bereich Autohero lautete auf mehr als 29.000 verkaufte Einheiten im Geschäftsjahr 2021.



Die vorläufigen Geschäftsergebnisse der AUTO1 Group für das vierte Quartal 2020 und das Gesamtjahr 2020 wird die Gesellschaft wie geplant am 24. März 2021 bekannt geben.





