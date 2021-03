DJ Eon-Chef kritisiert Entschädigung für Kohlekonzerne

BERLIN (Dow Jones)--Eon-Chef Johannes Teyssen hat die milliardenschwere Entschädigung für die Kohlekonzerne beim Kohleausstieg kritisiert. "Er ist jedenfalls ziemlich teuer", sagte Teyssen dem Handelsblatt. "Das könnte der Markt auch von selbst regeln." Dafür würden schon die Investoren sorgen, die vor Investments in Kohlefirmen zurückschreckten, aber auch der CO2-Preis. "Die CO2-Preise werden die Kohlekraftwerke von alleine sehr schnell unwirtschaftlich machen", sagte Teyssen. Die Kohle habe sich "so oder so erledigt".

Im Zuge des Kohleausstiegs bis 2035 sollen die Braunkohle-Kraftwerksbetreiber RWE und Leag 4,35 Milliarden Euro an Entschädigungen erhalten. Die Europäische Union hatte eine Prüfung der Beihilfen angekündigt. Für die Reduktion der Steinkohle können die Konzerne im Rahmen von Auktionen Entschädigungen erhalten. Eon selbst hatte seine Kohlekraftwerke schon 2016 an Uniper abgestoßen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2021 10:43 ET (14:43 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.