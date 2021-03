Extrema:23.03.2020: Top 3: Mayr-Melnhof: 10.5882% - [Top 1: 11.509% (13.10.1998), Top 2: 10.878% (20.04.1999)] Indexumstellungen:23.03.2009: EVN kommt zum 3. Mal in den ATX, Palfinger scheidet aus dem ATX aus 23.03.2020: Mayr-Melnhof kommt zum 3. Mal in den ATX, FACC scheidet aus dem ATX aus Negative Serie in Tagen:23.03.2020: Polytec Group: Längste negative Serie: 13 Tage (endete am 23.03.2020) Positive Serie in Performance:23.03.2020: Lenzing: Beste Performance Serie: 42.78% (4 Tage - endete am 23.03.2020) Negative Serie in Performance:23.03.2020: Polytec Group: Schlechteste Performance Serie: -51.44% (13 Tage - endete am 23.03.2020) 2 Bisher gab es an einem 23. März 21 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance ...

