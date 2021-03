DJ Volkswagen: Porsche-Manager Gernot Döllner neuer Chefstratege

FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen hat einen Nachfolger für Strategiechef Michael Jost im eigenen Konzern gefunden. Gernot Döllner, bisher Leiter Produkt und Konzept der Porsche AG, werde per Mai Leiter Konzernstrategie, Konzern Strategie Produkt und des Generalsekretariats der Volkswagen AG. Wie der DAX-Konzern weiter mitteilte, übernimmt Döllner damit auch den Posten von Jürgen Rittersberger, der bisher das Generalsekretariat leitet. Döllner berichte direkt an VW-CEO an Herbert Diess.

Jost hatte Anfang des Monats seinen Abschied von VW angekündigt. Rittersberger übernimmt im April das Ressort Finanz und Recht im Vorstand der Audi AG.

March 23, 2021 11:17 ET (15:17 GMT)

