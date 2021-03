DJ Netzbetreiber erhalten mehr Daten für das Strommanagement

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Netzbetreiber erhalten künftig mehr Daten, um das Stromsystem genauer steuern zu können. Entsprechende Regeln hat die Bundesnetzagentur am Dienstag erlassen. Betreiber von Erzeugungsanlagen und Speichern sind demnach ab dem 1. Oktober verpflichtet, mehr Informationen an ihren jeweiligen Anschlussnetzbetreiber zu übermitteln.

Die Vorgabe gilt für nahezu 100.000 Anlagen mit einer Leistung größer als 100 Kilowatt. Sie müssen dann unter anderem ihre Stammdaten, Informationen zu Nichtbeanspruchbarkeiten und Echtzeitdaten zur aktuellen Einspeiseleistung bereitstellen. Für Anlagen, für die sogenannte Einspeisefahrpläne zur Vorhersage der geplanten Einspeisung erstellt werden, gelten zusätzliche Datenlieferpflichten.

Hintergrund sind strengere Regeln auch für Netzbetreiber, die ebenfalls ab 1. Oktober in Kraft treten. Dann werden die Vorgaben für das Management von Großkraftwerken und für die Abregelung von Strom aus erneuerbaren Energien und Kraft-Wärme-Kopplung zusammengeführt. Stromnetzbetreiber sollen mit den Änderungen nun schneller drohende Engpässe im Stromnetz finden können. Wegen des komplexer werdenden Netzes müssen die Unternehmen zunehmend in die Steuerung von Anlagen eingreifen, was die Verbraucher viel Geld kostet.

