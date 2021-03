KIEL (dpa-AFX) - In Schleswig-Holstein könnte nach Ostern eine Modellregion mit Lockerungen der Corona-Einschränkungen eingerichtet werden. Das sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag. Außerdem könnte eine Öffnung der Außengastronomie nach Ostern in den Regionen möglich sein, in denen die Zahl der Infektionen unter 100 000 Einwohnern innerhalb von 7 Tagen stabil geringer als 100 ist. Er hätte sich als Ergebnis der Bund-Länder-Beratungen aber mehr gewünscht, sagte Günther.

In der Nacht zum Dienstag hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder für die Zeit an Ostern den härtesten Lockdown seit Beginn der Pandemie vor über einem Jahr beschlossen. Die Corona-Regeln zum Schutz vor Ansteckungen sollen bis 18. April verlängert werden. Das öffentliche, private und wirtschaftliche Leben soll vom 1. bis einschließlich 5. April, also von Gründonnerstag bis Ostermontag, weitgehend herunterfahren werden. Damit wollen Bund und Länder die dritte Welle der Pandemie brechen.

Das nördlichste Bundesland und andere Länder hatten vorgeschlagen, zu Ostern "kontaktarmen" Urlaub in Ferienwohnungen, auf dem Campingplatz oder in Wohnmobilen zu ermöglichen. Damit konnten sie sich aber nicht durchsetzen.