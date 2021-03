WOCHENVORSCHAU: Termine bis 06. April 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 06. April:

MITTWOCH, DEN 24. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen (Online-Jahres-Pk 9.00 h) 07:00 DEU: Norma, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert) (Call 15.00 h) 07:00 LUX: Corestate Capital, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Koenig & Bauer AG, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: LPKF, Jahreszahlen

08:30 DEU: Sixt Leasing, Jahreszahlen

10:00 DEU: Agravis, Jahreszahlen

10:00 DEU: DIC Asset, Hauptversammlung

10:30 DEU: Helaba, Online-Bilanz-Pk

10:30 DEU: Interhyp, Jahres-Pk

10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Online-Jahres-Pk

11:00 DEU: Motel-One, Online-Bilanz-Pk

11:00 DEU: Deutsche Bahn AG, Online Bilanz-Pk zur Vorstellung des Alternativen Geschäftsberichts 11:00 DEU: Daimler Truck, Online-Pk zur Zwischenbilanz der E-Laster-Fahrerprobung im Nordschwarzwald TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Swiss Life, Geschäftsbericht

DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen

DEU: Stemmer Imaging, Jahreszahlen (detailliert)

DEU: Leifheit, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Pk 10.30 h) DEU: PSI, Jahreszahlen

DEU: Commerzbank, Geschäftsbericht

USA: General Mills, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 02/21

08:00 GBR: Erzeugerpreise 02/21

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 02/21

09:00 DEU: Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) Online-Pk zur Konjunkturprognose für 2021 09:15 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 (1. Veröffentlichung) 10:00 DEU: ifo-Institut Online-Pressekonferenz zur Vorstellung der Konjunktur-Prognose für 2021 und 2022 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 (1. Veröffentlichung) 10:00 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 (1. Veröffentlichung) 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR 13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/21 (vorläufig) 14:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 (1. Veröffentlichung) 15:00 USA: Reden von Fed-Chef Jerome Powell sowie Finanzministerin Janet Yellen 15:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 03/21 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: ImmoScout24 Online-Pk zu "Ein Jahr Corona - Wie verändert sich der Wohnimmobilienmarkt?" 09:45 DEU: IG Metall Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt - Statement zur vierten Verhandlungsrunde bei Volkswagen 10:00 DEU: Bundesverband deutscher Banken Online-Pk zuz "Corona-Werkzeugkasten für Banken?". Der Bankenverband stellt Möglichkeiten vor, die Finanzierungsmöglichkeiten für die Wirtschaft verbessern sollen. 11:00 DEU: Oberlandesgericht Düsseldorf verhandelt über Verfügung des Bundeskartellamts gegen Umfang von Facebooks Datensammlung, Düsseldorf 11:00 DEU: Online-Pk Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Greenpeace u.a. zur am Dienstag beschlossenen Leitentscheidung Braunkohle 11:15 DEU: Vorstellung des Gutachtens "Digitalisierung" des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen 1:30 DEU: Digitale Talkrunde Zentralverband Deutsches Baugewerbe "ZDB live" mit der stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast 13:00 DEU: Finanzminister Olaf Scholz stellt Eckwerte des Bundeshaushalts 2022 und des Finanzplans bis 2025 vor 13:00 DEU: Bundestag: Themen u.a.: Regierungsbefragung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, Debatten zu den Bundeswehreinsätzen vor der somalischen und der libyschen Küste 14:00 EUR: Veranstaltung der Europäischen Investitionsbank zum Klimaschutz (Online) Thema ist die Vorbereitung von Investitionen in Klimaschutz. 14:00 Rede EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen

15:45 Rede EU-Kommissarin Mairead McGuiness

17:45 Diskussion mit EU-Kommissionsvize Frans Timmermans 17:00 DEU: Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung stellt "Exzellente Beispiele ambulanter Versorgung" vor mit Grußwort von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zum Auftakt DEU: 22. Technischer Kongress des Verbands der Automobilindustrie (VDA) DONNERSTAG, DEN 25. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 AUT: S&T, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Rhön-Klinikum, Jahreszahlen (Online-Bilanz-Pk 11.00 h) 07:00 DEU: Deutsche Wohnen, Jahreszahlen (Online-Pk 9.00 h) 07:00 DEU: 1&1 Drillisch, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: SMA Solar, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: United Internet, Jahreszahlen (detailliert) 07:00 DEU: Evotec, Jahreszahlen (Call 14.00h)

07:00 DEU: Wacker Neuson, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 9.30 h) 07:00 DEU: Procredit Holding, Jahreszahlen

07:00 DEU: Kuka, Jahreszahlen (Online-Bilanz-Pk 9.30 h) 07:00 LUX: Aroundtown, Jahreszahlen

07:30 DEU: SGL Group, Jahreszahlen (Call 10.00 h)

07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (detailliert) (Call 11.00 h) 07:30 DEU: BayWa, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 10.30 h) 07:30 DEU: Zooplus, Jahreszahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: HHLA, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Jahres-Pk 10.30 h) 07:30 DEU: Jenoptik, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 9.30 h) 07:30 DEU: Medigene, Jahreszahlen

07:45 LUX: SAF Holland, Jahreszahlen (detailliert)

07:45 GBR: Zeal Network, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Jost Werke, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Krones, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: PWO, Jahreszahlen (detailliert)

09:00 DEU: Volkswagen Nutzfahrzeuge, Jahres-Pk (online) 09:00 DEU: Untersuchungsausschuss zum Bilanzskandal Wirecard 10:00 DEU: KSB Bilanz-Pk

10:00 DEU: KfW, Online-Jahres-Pk

10:00 DEU: Vitesco Technologies Kapitalmarkttag mit Präsentation der Strategie sowie zukünftigen Unternehmensausrichtung 10:30 DEU: B.Braun, Online-Bilanz-Pk

10:30 DEU: Nord/LB, Online-Bilanz-Pk

10:30 DEU: EnBW, Online-Bilanz-Pk (15.00 h Analystenkonferenz) 11:00 DEU: Volkswagen Finanzdienstleistungen, Online-Jahres-Pk 12:00 DEU: Tui, Hauptversammlung (online)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Givaudan, Hauptversammlung

CHE: ABB, Hauptversammlung

DEU: Epigenomics, Jahreszahlen

DEU: Ad Pepper Media, Jahreszahlen

DEU: Windeln.de, Jahreszahlen (detailliert)

DEU: Berentzen, Jahreszahlen

DEU: Schaltbau, Jahreszahlen

DEU: Amadeus Fire, Geschäftsbericht

DEU: SLM Solutions, Jahreszahlen

DEU: A.S. Creation Tapeten, Jahreszahlen

ITA: Buzzi Unicem, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Destatis: Bauhauptgewerbe (Auftragseingangsindex) 01/21 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 04/21

08:45 FRA: Geschäftsklima 03/21

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 03/21

09:00 AUT: Industrieproduktion 01/21

09:00 ESP: Erzeugerpreise 02/21

09:30 CHE: SNB Geldpolitische Lagebeurteilung

10:00 EUR: Geldmenge M3 02/21

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: BIP Q4/20 (3. Veröffentlichung)

13:30 USA: Privater Konsum Q4/20 (3. Veröffentlichung) 15:00 BEL: Geschäftsklima 03/21

SONSTIGE TERMINE

08:30 DEU: BGH verkündet Urteil: Darf das Zahlen per Paypal oder Sofortüberweisung extra kosten? 09:00 DEU: Verkündung einer Entscheidung im Zivilprozess um die Pleite des Versandhandels Neckermann im Jahr 2012 09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Pharmakartell um Antidepressivum Citalopram 09:30 DEU: Beginn Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden 09:30 LuX:; EuGH-Urteil zu Wettbewerbsstrafe gegen Deutsche Telekom / Slovak Telekom 10:00 DEU: Online-Pk der US-Handelskammer (AmCham) Germany zum Positionspapier zur Bundestagswahl 2021 EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (bis 26.3.21) FREITAG, DEN 26. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 DEU: Singulus, Jahreszahlen

10:00 DEU: BayernLB, Jahreszahlen

10:00 DEU: Jungheinrich, Online-Bilanz-Pk

10:30 DEU: Frankfurter Sparkasse, Jahreszahlen

12:00 DEU: BASF, Capital Markets Day

12:00 ESP: Repsol, Hauptversammlung

14:00 DEU: Sartorius, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Villeory & Boch, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: Drogeriemarktkette dm stellt Nachhaltigkeits-Bericht vor (online) TERMINE KONJUNKTUR

06:30 NLD: BIP Q4/21 (endgültig)

08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 02/21

09:00 ESP: BIP Q4/21 (endgültig)

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 03/21

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 03/21

13:30 USA: Lagerbestände Großhandle 02/21 (vorläufig) 13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 02/21

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/21

EUR: S&P Ratingergebnis Deutschland

EUR: Fitch Ratingergebnis Island, Zypern, Belgien

EUR: Moody's Ratingergebnis Schweden, Ungarn

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: EVG-Betriebsrätekonferenz DB Fernverkehr und DB Vertrieb (online) 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess zu "Cum-Ex"-Aktiendeals vor dem Landgericht Wiesbaden 10:30 DEU: Bundesgerichtshof klärt Auswirkungen von neuer Rechtslage auf klagende Wohnungseigentümer EUR: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (zweiter und letzter Tag) MONTAG, DEN 29. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Takkt, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Va-Q-Tec, Jahreszahlen (detailliert)

10:00 DEU: HKP-Group Online-Pressegespräch zu Studie Vorstandsvergütung DAX 2020 15:00 FRA: Vivendi, außerordentliche Hauptversammlung

DEU: Hypoport, Geschäftsbericht

TERMINE KONJUNKTUR

10:00 AUT: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 02/21

DIENSTAG, DEN 30. MÄRZ 2021

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Voltabox, Jahreszahlen

07:30 DEU: Dermapharm Holding, Jahreszahlen

07:40 DEU: ElringKlinger, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Bilanz-Pk 10.00 h) 07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: Cancom, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: Westwing Group, Geschäftsbericht

08:00 DEU: Bertelsmann, Jahreszahlen (Call 9.30 h)

08:00 GBR: Imperial Brand, Q2-Umsatz

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: DekaBank, Bilanz-Pk (online)

11:00 DEU: Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien, Bilanz-Pk (online) 13:00 FIN: Neste Oyj, Hauptversammlung

13:00 NOR: UPM-Kymmene Oyj, Hauptversammlung

13:00 SWE: SEB, Hauptversammlung

23:05 CAN: Blackberry, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Biontech, Q4-Zahlen

DEU: Sixt SE, Geschäftsbericht

DEU: TLG Immobilien, Geschäftsbericht

DEU: SNP Schneider-Neureither & Partner, Jahreszahlen

FRA: Total, Online-Konferenz zu Strategie und Ausblick mit Vorstandsvorsitzendem Patrick Pouyanné NOR: Aker, Jahreszahlen

SWE: Eriksson, Hauptversammlung



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 02/21

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 02/21

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 03/21

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 03/21

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 02/21

09:00 ESP: Verbraucherpreise 03/21 (vorab)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen, Bayern 03/21 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 03/21 (endgültig)

11:00 EUR: Wirtschafts- und Industrievertrauen 03/21

12:00 POL: Industrieproduktion 02/21

12:00 POL: Einzelhandelsumsatz 02/21

14:00 DEU: Verbraucherpreise 03/21 (vorläufig)

15:00 USA: FHFA-Index 01/21

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 03/21

22:30 USA: API Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Online-Fachtagung der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. zu "Biomasse in künftigen Energiesystemen - Post-EEG", Gülzow-Prüzen MITTWOCH, DEN 31. MÄRZ 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Varta, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Stratec, Jahreszahlen

07:00 DEU: Biotest, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 LUX: Adler Group, Jahreszahlen

07:30 DEU: Tele Columbus, Jahreszahlen

07:45 DEU: Home24, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Washtec, Jahreszahlen (detailliert)

08:00 DEU: PNE, Jahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Daimler, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Bauer, außerordentliche Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische (W&W), Online-Bilanz-Pk 13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q2-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Aareal Bank, Geschäftsbericht

DEU: Medios, Jahreszahlen (detailliert)

DEU: Grammer, Jahreszahlen (detailliert)

DEU: Aurelius, Geschäftsbericht

FRA: Capgemini, Capital Markets Day

ITA: Pirelli, 2021-2023/2025 Industrial Plan

ITA: Telecom Italia, Hauptversammlung

SWE: Volvo Group, Hauptversammlung

USA: Micron Technology, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: DIW-Konjunkturbarometer

01:50 JPN: Industrieproduktion 02/21 (vorläufig)

03:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 02/21

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 02/21

08:00 GBR: BIP Q4/20 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 02/21

08:45 FRA: Verbraucherpreise 03/21 (vorab)

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 03/21

10:30 PRT: Verbraucherpreise 03/21 (vorab)

11:00 GRI: Einzelhandelsumsatz 01/21

11:00 EUR: Verbraucherpreise 03/21 (vorab)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 03/21 (vorab)

11:30 DEU: Anleihe / Volumen: 2,5 Mrd EUR / Laufzeit: 15 Jahre 14:15 USA: ADP-Beschäftigung 03/21

15:45 USA: MNI Chicago PMI 03/21

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 02/21

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

DONNERSTAG, DEN 01. APRIL 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Next plc, Jahreszahlen

09:00 DEU: SHW, Jahreszahlen

10:00 DEU: Deutsche Telekom, Hauptversammlung (online) 10:30 DEU: Beiersdorf, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: VNG, Bilanz-Pk (online)

USA: Pkw-Absatz 03/21



TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Tankan Q1/21

02:30 JPN: Jibun PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

08:00 RUS: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

09:00 CZE: BIP Q4/20 (endgültig)

09:00 HUN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

09:00 POL: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

09:00 NLD: NEVI PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

09:30 CZE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 (2. Veröffentlichung) 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 (2. Veröffentlichung) 10:00 GRI: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/21

16:00 USA: Bauinvestitionen 02/21

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 03/21

HINWEIS

DNK/NOR: Feiertage, Börse geschlossen

FREITAG, DEN 02. APRIL 2021



TERMINE KONJUNKTUR

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 03/21

EUR: S&P Ratingergebnis Polen, Frankreich

HINWEIS

Feiertag "Karfreitag"

AUT, AUS, BEL, CHE, GER, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT; POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossen Börsen Japan, Russland, China und Korea geöffnet US-Anleihenmarkt bis 18.00 h

MONTAG, DEN 05. APRIL 2021

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 03/21 (endgültig)

08:00 RUS: Markit PMI Dienste 03/21

15:45 USA: Markit PMI Dienste 03/21 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services Index 03/21

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 02/21

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/21 (endgültig) HINWEIS

Feiertag "Ostermontag"

AUT, AUS, BEL, CHE, GER, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT, POL, SGP, SWE, Börsen geschlossen Börsen Japan, China, Korea, Russland und USA geöffnet DIENSTAG, DEN 06. APRIL 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

17:00 USA: Applied Materials, Investor Meeting

TERMINE KONJUNKTUR

03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 03/21

09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 03/21

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 02/21 (vorläufig)

10:30 EUR: Sentix Investorenvertrauen 04/21

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 02/21

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Digitale Eröffnung des IT-Trendkongresses "Agenda ITT21" zu digitalen Lösungen und Technologien im Automobil- und Maschinenbau °

