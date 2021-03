DJ EANS-Stimmrechte: Andritz AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

=------------------------------------------------------------------------------- Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Die ANDRITZ AG wurde am 22.03.2021 über folgende Beteiligungsmeldung informiert: Meldepflichtige Person: Name: Wolfgang Leitner Namen der Aktionäre: Custos Vermögensverwaltungs GmbH, Cerberus Vermögensverwaltungs GmbH, Certus Beteiligungs-GmbH Gesamtposition der meldepflichtigen Person per 19. März 2021: ______________________________________________________________________________ | | | % der | | | | | % der | Stimmrechte, | | | | | Stimmrechte, | die die | |Gesamtzahl der | | |die zu Aktien | Finanz-/ | Gesamt in % |Stimmrechte des| | | gehören | sonstigen | | Emittenten | | | | Instrumente | | | |__________________|______________|repräsentieren|_____________|_______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 31,50% | 0,00% | 31,50% | 104.000.000 | |Schwellenberührung|______________|______________|_____________|_______________| | Situation in der | 31,50% | | 31,50% | | |vorherigen_Meldung|______________|______________|_____________|_______________| Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: ____________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________| | |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_Prozentanteil_der_Stimmrechte_| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | | Aktien | (§ 130 BörseG | (§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | |____________|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____|_____2018)_____| |AT0000730007|__________6.000|_____32.749.544|_________0,01_%|________31,49_%| |_Subsumme_A_|__________32.755.544___________|____________31,50_%____________| ______________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_| | | | | Anzahl der | | | Art des | | |Stimmrechte die | Prozentanteil | | Instruments | Verfalldatum |Ausübungsfrist|erworben werden |der Stimmrechte| |______________|_______________|______________|_____können_____|_______________| |______________|_______________|_Subsumme_B.1_|________________|_______________| ______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_| | Art des | | | Physisches |Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist| oder Cash |Stimmrechte| der | |___________|____________|______________|_Settlement_|___________|_Stimmrechte_| |___________|____________|______________|Subsumme_B.2|___________|_____________| Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: ______________________________________________________________________________ | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene | | | Ziffer | Name |kontrolliert|Stimmrechte| Finanz-/ |Total von | | | |durch Ziffer|in Aktien | sonstige |beiden (%)| | | | | (%) |Instrumente| | |_________|____________________|____________|___________|____(%)____|__________| |____1____|Wolfgang_Leitner____|____________|______0,01%|___________|_____0,01%| | |Cerberus | | | | | | 2 |Vermögensverwaltungs| 1 | 0,77%| | 0,77%| |_________|GmbH________________|____________|___________|___________|__________| | 3 |Custos | 1 | | | | |_________|Privatstiftung______|____________|___________|___________|__________| | |Custos | | | | | | 4 |Vermögensverwaltungs| 3 | 25,00%| 5,72%| 30,72%| |_________|GmbH________________|____________|___________|___________|__________| | 5 |Certus Beteiligungs-| 4 | 5,72%| | 5,72%| |_________|GmbH________________|____________|___________|___________|__________| Sonstige Kommentare: Custos Vermögungsverwaltungs GmbH und Certus Beteiligungs-GmbH haben am 19.3.2021 einen Verschmelzungsvertrag errichtet, mit welchem das Vermögen der Certus Beteiligungs-GmbH samt 5,72% Aktien an der ANDRITZ AG auf die Custos Vermögensverwaltungs GmbH übertragen werden wird. Nach Eintragung der Verschmelzung wird die Custos Vermögensverwaltungs GmbH neben den 25% bereits jetzt gehaltenen Aktien weitere 5,72% Aktien und somit insgesamt 30,72% Aktien an der ANDRITZ AG direkt halten. Rückfragehinweis: Dr. Michael Buchbauer Head of Group Finance Tel.: +43 316 6902 2979 Fax: +43 316 6902 465 mailto:michael.buchbauer@andritz.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

