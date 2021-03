Niantic arbeitet an einem neuen Augmented-Reality-Spiel für Nintendo. Das soll in der Welt der kleinen Pflanzenwesen namens Pikmin angesiedelt sein und sich an das Spielprinzip von Pokémon Go anlehnen. Noch im laufenden Jahr soll eine neue Kooperation zwischen Niantic und Nintendo Früchte tragen. Die Macher der Spiele "Pokémon Go" und "Harry Potter: Wizards Unite" sollen eine AR-Version der Pikmin-Spiele umsetzen. We're overjoyed to make new memories with our partners at @Nintendo and YOU! &x1f331; Imagine exploring the world through the wonder of AR and alongside all of your pals - ...

