Nach der Entscheidung für neue verschärfte Lockdown-Maßnahmen kämpfen die Investoren heute erneut um einen positiven Blick auf den Markt. Und auch heute erscheint es, als ob sich nicht wenige Investoren eher abwartend verhalten.Für den DAX heißt dass, dass er sich, grundsätzlich zuversichtlich, nach schwächerem Beginn wieder in die schwarzen Zahlen hochgearbeitet hat und derzeit bei einem kleinen Plus von 29 Punkten bei 14.686 Punkten steht. In New York liegt der Dow Jones Industrials derzeit mit 24 Punkten im Minus auf 32.703 Punkten, der Nasdaq 100 legt dagegen 60 Punkte im Plus bei 13.146 Punkten.Nach dem sehr starken Anstieg der letzten Tage atmet heute die Aktie von VW (DE0007664039) erst einmal aus und verliert aktuell 3,94 % auf 228,20 Euro. Insofern ist unsere gestrige Vermutung für kurzfristige Rücksetzer schneller eingetreten als gedacht. Für einen gesunden neuen Aufwärtstrend ist diese Gegenreaktion gleichwohl sehr gesund.

Den vollständigen Artikel lesen ...