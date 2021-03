Gold konnte in der vergangenen Woche Gewinne erzielen und notiert nun auf seinem bisherigen Monatshoch. Auf der Grundlage des aktuellen Niveaus der Treasury-Renditen und des Dollars sehen die Strategen der OCBC Bank den XAU/USD als zu hoch bewertet an. Wichtige Zitate "Das gelbe Metall wird derzeit durch eine Rotation von Geldern in Overnight-Assets ...

Den vollständigen Artikel lesen ...