TORONTO, March 23, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hanna Capital Corp. (das "Unternehmen"), ein börsennotiertes Unternehmen, das sich auf die Beschaffung von Kapital für die Exploration vornehmlich in den Bereichen Basismetalle und Rohstoffe konzentriert, um Anlegern ein langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in ein Portfolio aus unterbewerteten Unternehmen und Vermögenswerten zu bieten. Eines dieser Vermögenswerte ist die Liegenschaft Jasper, die sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet. Die Liegenschaft befindet sich im westlichen Zentrum von Vancouver Island, British Columbia, und besteht aus 4 Mineralien-Claims, die 3978 Hektar umfassen.



Jüngste geophysikalische Arbeiten haben auf das Vorhandensein eines starken, nahezu horizontalen Vorkommens hingewiesen, das folgendermaßen beschrieben wurde (Houle and Pezzot, 2018):

"eine durchgängige, oberflächennahe Schicht mit hoher Resistivität auf der gesamten Liegenschaft, lokal unterlegt von einer flachliegenden bis hügeligen, aber insgesamt leicht nach Süden abfallenden (leitfähigen) Schicht mit geringer Resistivität in einer Tiefe von 500 bis 750 Metern unterhalb der Oberfläche, könnte ein Metallsulfidvorkommen darstellen, möglicherweise einen VMS-, epithermalen oder vulkanischen Horizont, der als Quelle der Massivsulfidmineralisierung fungiert."

Die geophysikalische Signatur mit geringer Resistivität ist möglicherweise ein Anzeichen für:

Böden und Tone, die keine wirtschaftliche Bedeutung haben.

einen schwarzen tonhaltigen Sedimenthorizont unter den Vulkaniten der Bonanza-Gruppe.

Skarnmineralisierung, die bekanntermaßen in der Region vorkommt.

eine hoch sulfidierte, strukturell kontrollierte epithermale Mineralisierung, die bekanntermaßen in der Region vorkommt.

vulkanisch beherbergte Massivsulfidmineralisierung, die bekanntermaßen in der Region vorkommt.



Die geophysikalischen Signaturen mit geringer Resistivität sind in den drei ausgewählten Abschnitten und dem Lageplan unten dargestellt.

Die drei letztgenannten Möglichkeiten stellen ein hervorragendes Explorationsziel dar. Auf dieser Grundlage hat das Unternehmen beschlossen, ein Bohrprogramm zu starten, um das Vorkommen zu untersuchen. Es ist geplant, mindestens 3 Diamantkernlöcher zu bohren (gegebenenfalls mit Ablenkungen), um die Zone mit geringer Resistivität etwa 750 m unterhalb der Oberfläche zu durchschneiden. Es wurde ein Bohrprogramm von 3.000 Metern vorgeschlagen. Das Unternehmen wird in naher Zukunft ein umfassendes Budget und ein Bohrprogramm erstellen.

Herb Brugh, President des Unternehmens, erklärte: "Wir freuen uns darauf, diese spannenden Vorkommen in der Liegenschaft zu bebohren. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese geophysikalischen Modelle und die historischen Daten unseres engagierten und erfahrenen Teams sowie die Preise auf dem Kupfer- und Basismetallmarkt auf eine vielversprechende Zukunft für das Unternehmen und seine Aktionäre hindeuten."

Hinsichtlich der Oberflächenergebnisse verweisen wir auf die vorherige Pressemitteilung des Unternehmens vom 4. März 2021.

Die "Qualifizierte Person" für die Jasper-Liegenschaft ist Jacques Houle, B.A.Sc., University of Toronto - Geological Engineering - Min. Beispiel: Option P. Eng., seit 1989 Association of Professional Engineers and Geoscientists of B.C.

