Peking (ots/PRNewswire) - -AWE2021 findet vom 23. bis zum 25. März 2021 im National Exhibition and Convention Center (NECC) in Hongqiao, Shanghai, China statt. Unter dem Motto "Smartize the Future" werden die neuesten Innovationen der globalen Hausgeräte- und Unterhaltungselektronikindustrie und das vernetzte, smarte Leben im digitalen Zeitalter präsentiert. Die Messe hat eine noch nie dagewesene Größe, mit einer starken Ausstellerliste und zehntausenden von Produkten und Lösungen, die sich durch modernste Technologien und stilvolles Design auszeichnen.Auf einer Fläche von 150.000 Quadratmetern bringt die AWE2021 fast tausend Aussteller aus dem In- und Ausland zusammen, darunter internationale Schwergewichte wie Gaggenau, Miele, GE Appliances, Bosch, Siemens, Fisher & Paykel, Panasonic, Sony, Sharp, AEG, Gorenje, ASKO, SMEG, Whirlpool, Hitachi, Philips, Laurastar, 3M, Pentair, Westinghouse und Shark, einheimische Größen wie Haier, Hisense, TCL, Skyworth, Konka, Meling, Gree, Aux, Fotile, Robam, Vatti, Vanward, Macro, Galanz, Joyoung, Supor, Lexy, Ecovacs, Meida, Golden Home, Marssenger, Sanfer, HEGII, Airmate und Flyco, Technologie-Giganten und Einhorn-IoT-Unternehmen wie JD.com, Flytek, 360, Tuya, Topband, Ayla, Xingluo Technology, Aispeech und SoundAI, sowie Anbieter von Kernkomponenten und Materialien wie LGD, CSOT, GMCC & Welling, Jiaxipera, Nidec, Donper, Highly, Schott, Higasket und Saite.Die AWE Live Stream Night Show wird am 23. März 2020 von 19:00 bis 22:00 Uhr auf Tmall, JD.com und Kuaishou ausgestrahlt. Der Live-Stream soll zur Steigerung der Verkäufe beitragen. Hunderte von Unternehmen werden gleichzeitig live streamen, und die Präsidenten der Unternehmen werden den Verbrauchern Neuerungen bei Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik vorstellen. Auch Prominente, Internet-Stars und andere Berühmtheiten nehmen am Livestreaming teil.AWE2021 ist mehr als eine Technologiemesse. Sie markiert den Beginn eines brandneuen Jahrzehnts für die AWE, einer digitalisierten, intelligenten neuen Ära für die globale Haushaltsgeräte- und Unterhaltungselektronikindustrie und ein zukunftsweisendes vernetztes Leben für die Verbraucher.Jiang Feng, Executive President der China Household Electrical Appliances Association, dem Organisator der AWE, sagt: "Die AWE wird sich weiterhin dafür einsetzen, das gesunde Wachstum der Hausgeräte- und Unterhaltungselektronikindustrie zu fördern und sich gemeinsam mit seinen Partnern rund um den Globus im digitalen Zeitalter immer wieder neu erfinden. Verbraucher werden auf der AWE innovative Produkte und intelligente Lebenslösungen finden, die ihnen das Leben erleichtern, Vertreter der internationalen Haushaltsgeräte- und Unterhaltungselektronikindustrie können die Expertise und die Lösungen Chinas erleben."Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1471674/1.jpgPressekontakt:Nina Wangnina@cheaa.org86-010-51696625Original-Content von: Appliance and Electronics World Expo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125870/4871790