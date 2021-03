Das US-amerikanische Cloud Computing-Unternehmen DigitalOcean strebt an diesem Mittwoch an die US-Börse NYSE. Der Cloud-Markt ist mittlerweile hart umkämpft und wird vor allem durch den Online-Giganten Amazon Web Services dominiert. So will sich DigitalOcean von der Konkurrenz abheben.? DigitalOcean-IPO in den Startlöchern? IT-Unternehmen besticht mit Einfachheit? Erfolgreiches Börsendebüt könnte Milliarden-Bewertung bringenEs bekommt Bewegung auf den Markt für Cloud-Lösungen: Mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...