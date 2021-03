Tokio (ots/PRNewswire) - BATTEN Records, das private Musiklabel der BATTEN Girls, kündigte die Veröffentlichung des neuen Dance-Videos "OiSa Volumetric Video ver." (https://youtu.be/Fw9PNMvzbSU) der japanischen Girlgroup von Stardust Promotion am 24. März 2021 an. Dieses Video wurde mit der volumetrischen Technik von Canon gedreht, bei der ein hochauflösender dreidimensionaler Raum aus simultan erfassten Bildern erzeugt wird. Canon hatte hierzu in seiner Niederlassung in Kawasaki im Juli 2020 ein Studio eigens für diese Technologie eingerichtet. Beim Drehen des Videos wurde die Technik von Canon mit der traditionellen Bühnenanordnung von Noh kombiniert, um dieses japanische Popkultur-Erlebnis zu erzeugen. Das Publikum kann die Tanzperformance aus verschiedenen Blickwinkeln in der 3D-Welt genießen.Das Video soll die japanische Popkultur einem weltweiten Publikum näherbringen.Aufgrund von COVID-19 können die Menschen nicht verreisen und suchen anderweitig neue Erlebnisse. Mithilfe von Canons volumetrischer Technik können die Menschen die japanische Popkultur online aus mehreren Blickwinkeln digital erleben.Das ursprüngliche OiSa-Video vom Oktober 2020, das das Wesen japanischer Folklore vermittelt, war ein weltweiter Erfolg. BATTEN Records erstellte die neue Aufnahme dieses Mal mit Canons volumetrischer Technik. BATTEN Records hat das Video auf YouTube auch mit Untertiteln auf Englisch, Spanisch und Chinesisch (Kurz- und Langzeichen) versehen, damit Fans auf der ganzen Welt in den vollen Genuss der japanischen Kunst kommen. Bei dieser Videoproduktion war es eine große Herausforderung, Haare, Kleidung und die grazilen Tanzbewegungen der Gruppe zu erfassen. Hierzu gibt es auch Aufnahmen hinter den Kulissen zusammen mit dem Video.- OiSa Volumetric Video ver.https://youtu.be/Fw9PNMvzbSU- OiSa Volumetric Video ver. - Filmaufnahmen hinter den Kulissen https://www.youtube.com/watch?v=0QhYOaYlXnQ- BATTEN Girls 'OiSa' - Musikvideo-https://www.youtube.com/watch?v=m3w2Lw--G0sVolumetrisches Video ist eine Aufnahmetechnik, bei der ein 3D-Raum aus den erfassten Bildern erschaffen wird. Hierbei werden keine Bilddaten von mehreren Kameras zusammengestückelt, sondern stattdessen wird der gesamte 3D-Raum in Datenform dargestellt, was die Erzeugung von Video aus einer beliebigen Position oder einem beliebigen Winkel in diesem Raum ermöglicht. Bei Canons Originaltechnik wurden mehr als 100 spezielle 4K-Kameras eingesetzt und gleichzeitig mit der Erfassung hochwertige 3D-Daten erzeugt.Offizielle Website der BATTEN Girls https://but-show.com/Offizielle Facebook-Seite der BATTEN Girls (auf Englisch) https://www.facebook.com/battengirlsen-101446061330624Video - https://www.youtube.com/watch?v=Fw9PNMvzbSUPressekontakt:PR-Abteilung von Batten Recordspr@battengirls.com+81-3-6427-1627Original-Content von: Batten Records, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154341/4871794