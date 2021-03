JERUSALEM (dpa-AFX) - Bei der Parlamentswahl in Israel zeichnet sich nach jüngsten Prognosen immer stärker eine Patt-Situation ab. Eine Prognose des TV-Senders Kanal 13 sah am frühen Mittwochmorgen sowohl das Lager der potenziellen Unterstützer von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu als auch dessen Gegner bei 60 Sitzen. In einer neuen Prognose des Senders Kanal 12 lag der Anti-Netanjahu-Block mit 61 zu 59 Mandaten vorn. Kanal 11 hingegen sah das Lager mit wahrscheinlichen Unterstützern des 71-Jährigen weiter knapp vorn.

Die ersten Prognosen aller drei Sender hatten zunächst darauf hingedeutet, dass Netanjahu eine Chance auf Verbleib im Amt haben könnte. Voraussetzung dafür war allerdings die Unterstützung von Naftali Bennett und seiner siedlerfreundlichen Jamina-Partei. Dieser vermied am Wahlabend eine klare Aussage. Bennett hätte nach den ersten Prognosen auch Mehrheitsbeschaffer des Anti-Netanjahu-Lagers werden können. Dies hielten Experten aber für eher unwahrscheinlich. Die Bildung einer Regierung dürfte grundsätzlich für das Anti-Netanjahu-Lager äußerst schwierig werden - manch potenzielle Koalitionäre liegen inhaltlich weit auseinander.

Mit dem vorläufigen Endergebnis könnte sich das Bild noch verändern. Es wird nicht vor Freitag erwartet. Eine Neuwahl ist aber weiterhin nicht auszuschließen./le/seb/DP/zb