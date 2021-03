Berlin - Nach Umfragen mehrerer Meinungsforschungsinstitute fällt die Union weiter kräftig in der Wählergunst. Nach einer Allensbach-Umfrage für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" sinken CDU/CSU von 37 Prozent Anfang Februar auf jetzt 28,5 Prozent, einer Forsa-Erhebung zufolge sinken die Unionsparteien von 29 Prozent in der Vorwoche auf nun 26 Prozent.



