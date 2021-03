TAGESVORSCHAU: Termine am 24. März 2021

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 24. März:

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Eon, Jahreszahlen (Online-Jahres-Pk 9.00 h) 07:00 DEU: Norma, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Rational, Jahreszahlen (detailliert) (Call 15.00 h) 07:00 LUX: Corestate Capital, Jahreszahlen (detailliert) 07:30 DEU: Koenig & Bauer AG, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 DEU: LPKF, Jahreszahlen

08:30 DEU: Sixt Leasing, Jahreszahlen

10:00 DEU: Agravis, Jahreszahlen

10:00 DEU: DIC Asset, Hauptversammlung

10:30 DEU: Helaba, Online-Bilanz-Pk

10:30 DEU: Interhyp, Jahres-Pk

10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Online-Jahres-Pk

11:00 DEU: Motel-One, Online-Bilanz-Pk

11:00 DEU: Deutsche Bahn AG, Online Bilanz-Pk zur Vorstellung des Alternativen Geschäftsberichts 11:00 DEU: Daimler Truck, Online-Pk zur Zwischenbilanz der E-Laster-Fahrerprobung im Nordschwarzwald TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Swiss Life, Geschäftsbericht

DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen

DEU: Stemmer Imaging, Jahreszahlen (detailliert)

DEU: Leifheit, Jahreszahlen (detailliert) (Online-Pk 10.30 h) DEU: PSI, Jahreszahlen

DEU: Commerzbank, Geschäftsbericht

USA: General Mills, Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Verbraucherpreise 02/21

08:00 GBR: Erzeugerpreise 02/21

08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 02/21

09:00 DEU: Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) Online-Pk zur Konjunkturprognose für 2021 09:15 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 (1. Veröffentlichung) 10:00 DEU: ifo-Institut Online-Pressekonferenz zur Vorstellung der Konjunktur-Prognose für 2021 und 2022 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 (1. Veröffentlichung) 10:00 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 (1. Veröffentlichung) 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR 13:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/21 (vorläufig) 14:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 03/21 (1. Veröffentlichung) 15:00 USA: Reden von Fed-Chef Jerome Powell sowie Finanzministerin Janet Yellen 15:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 03/21 (vorab)

SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: ImmoScout24 Online-Pk zu "Ein Jahr Corona - Wie verändert sich der Wohnimmobilienmarkt?" 09:45 DEU: IG Metall Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt - Statement zur vierten Verhandlungsrunde bei Volkswagen 10:00 DEU: Bundesverband deutscher Banken Online-Pk zuz "Corona-Werkzeugkasten für Banken?". Der Bankenverband stellt Möglichkeiten vor, die Finanzierungsmöglichkeiten für die Wirtschaft verbessern sollen. 11:00 DEU: Oberlandesgericht Düsseldorf verhandelt über Verfügung des Bundeskartellamts gegen Umfang von Facebooks Datensammlung, Düsseldorf 11:00 DEU: Online-Pk Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), Greenpeace u.a. zur am Dienstag beschlossenen Leitentscheidung Braunkohle 11:15 DEU: Vorstellung des Gutachtens "Digitalisierung" des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen 1:30 DEU: Digitale Talkrunde Zentralverband Deutsches Baugewerbe "ZDB live" mit der stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast 13:00 DEU: Finanzminister Olaf Scholz stellt Eckwerte des Bundeshaushalts 2022 und des Finanzplans bis 2025 vor 13:00 DEU: Bundestag: Themen u.a.: Regierungsbefragung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, Debatten zu den Bundeswehreinsätzen vor der somalischen und der libyschen Küste 14:00 EUR: Veranstaltung der Europäischen Investitionsbank zum Klimaschutz (Online) Thema ist die Vorbereitung von Investitionen in Klimaschutz. 14:00 Rede EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen

15:45 Rede EU-Kommissarin Mairead McGuiness

17:45 Diskussion mit EU-Kommissionsvize Frans Timmermans 17:00 DEU: Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung stellt "Exzellente Beispiele ambulanter Versorgung" vor mit Grußwort von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zum Auftakt DEU: 22. Technischer Kongress des Verbands der Automobilindustrie (VDA) °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi