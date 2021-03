DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

AUTOBRANCHE - Die Autobranche ist bereit, ambitioniertere Klimaziele mitzutragen. "Vor dem Hintergrund zunehmender Akzeptanz der E-Mobilität erscheint das Erreichen ambitionierterer Flottengrenzwerte machbar, wenn die nötigen Rahmenbedingungen gegeben sind", heißt es in einem Bericht, der beim virtuellen Treffen der Bundesregierung mit der Branche im Rahmen der Konzertierten Aktion Mobilität auf der Tagesordnung steht. Den Bericht hatte eine Arbeitsgruppe erarbeitet, die beim vergangenen Autogipfel im Bundeskanzleramt eingesetzt worden war. Er liegt dem Handelsblatt vor. (Handelsblatt)

IMPFSTOFF-EXPORTE - Die EU-Kommission will die Regeln präzisieren, aufgrund derer EU-Staaten den Export von Covid-Impfstoff in Drittstaaten verbieten können. Nach Informationen aus EU-Kreisen will die Brüsseler Behörde eine Neufassung des sogenannten Transparenzmechanismus beschließen, mit der die Ausfuhr von in der EU produzierten oder abgefülltem Impfstoff erfasst wird. (FAZ)

EINZELHANDEL - Die Folgen der Coronakrise für den deutschen Einzelhandel werden immer härter. Nach neuesten Berechnungen des Handelsforschungsinstituts IFH, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegen, dürften bis zum Jahr 2023 bis zu 80.000 Geschäfte schließen. "Damit wird in den kommenden drei Jahren nach unserer Einschätzung etwa ein Fünftel der Geschäfte aufgeben. Der Strukturwandel wird durch die Folgen der Pandemie noch einmal deutlich beschleunigt", sagt Eva Stüber, Handelsexpertin und Mitglied der Geschäftsleitung des IFH. Schon vor dem Ausbruch der Pandemie hatte der stationäre Handel insbesondere in den Innenstädten zu kämpfen. Doch der monatelange Lockdown hat die Krise deutlich verschärft. Denn er hat auch dafür gesorgt, dass sich ein großer Teil des Handels in den E-Commerce verschoben hat und nach Ansicht von Experten auch dort bleibt. (Handelsblatt/SZ)

KOHLEABBAU - Im rheinischen Revier werden nach Angaben des nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministers Andreas Pinkwart in den kommenden Jahren noch einmal mindestens 1200 Millionen Tonnen Braunkohle weniger gefördert als bisher geplant. (FAZ)

LEBENSVERSICHERUNGEN - Die Lebensversicherung, seit Jahrzehnten das Lieblingsprodukt der deutschen Sparer, steht vor einem drastischen Wandel. Die Bundesregierung will den Garantiezins auf Lebensversicherungen einmal mehr deutlich senken. Die Lebensversicherer dürfen dann vom nächsten Jahr an ihren Kunden maximal noch eine Verzinsung von 0,25 Prozent pro Jahr über die gesamte Laufzeit der Verträge versprechen. Das geht aus einem Verordnungsentwurf des Bundesfinanzministeriums hervor, der dem Handelsblatt vorliegt und der in den nächsten Tagen veröffentlicht werden soll. Zuerst hatte die "Rheinische Post" darüber berichtet. Bisher liegt der Garantiezins bei 0,9 Prozent. Ihn dürfen die Versicherer auch in ihrer internen Kalkulation nicht überschreiten. Seit Jahren sinkt der Satz kontinuierlich, 2000 lag er noch bei vier Prozent. (Handelsblatt)

