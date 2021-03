DGAP-Ad-hoc: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Dividende

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA plant Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,00 je Aktie



24.03.2021 / 07:38 CET/CEST

AURELIUS plant Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,00 je Aktie Grünwald, 24. März 2021 - Die geschäftsführenden Direktoren der AURELIUS Management SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8), haben heute beschlossen, der am 18. Mai 2021 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,00 EUR je dividendenberechtigter Aktie aus dem Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2020 vorzuschlagen. Im Übrigen beabsichtigt die Gesellschaft, abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft, die Dividende für das Geschäftsjahr 2021 auf 1,25 EUR und für das Geschäftsjahr 2022 auf 1,50 EUR je dividendenberechtigter Aktie zu erhöhen.



Kontakt:

AURELIUS Gruppe

Anke Banaschewski

Investor Relations & Corporate Communications

Telefon: +49 (89) 544799 - 0

Fax: +49 (89) 544799 - 55

Kontakt:AURELIUS GruppeAnke BanaschewskiInvestor Relations & Corporate CommunicationsTelefon: +49 (89) 544799 - 0Fax: +49 (89) 544799 - 55Email: investor@aureliusinvest.de

