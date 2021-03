Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX liess sich gestern nicht von den neuerlichen Corona-Beschlüssen runterziehen. Die Anleger hielten sich jedoch weitestgehend zurück. Das Tagesplus betrug nur 0,03 Prozent. Damit blieb der deutsche Leitindex aber deutlich über der 14.600 Punkte-Marke. Marktidee: Microsoft. Gestern wurde bekannt, dass sich Microsoft offenbar im Bereich der Videospiele verstärken will. Laut Medienberichten verhandelt man derzeit über die Übernahme der Videospiel-Chat-Plattform Discord. Die Aktie des Softwarekonzerns bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Im Februar stieg der Wert zuletzt auf ein Allzeithoch. Danach ging der Wert in den Korrekturmodus über. Im gestrigen Handel formte die Microsoft-Aktie eine bearishe Doji-Tageskerze. Zur Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes bedarf es eines nachhaltigen Anstiegs über eine bestimmte Hürde.