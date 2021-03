The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.03.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.03.2021ISIN NameLU0061890835 UNIOPTIMUS -NET- INH.CA303901AV45 FAIRFAX FINL HLDGS 2022CH0125062262 CAISSE REF.HAB 11/21DE000A2E4QY6 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21DE000HLB3FU6 LB.HESS.-THR. E0511B/146DE000DDA0RS6 DZ BANK IS.C190 19/28DE000HLB3BG4 LB.HESS.THR.CARRARA04Q/16DE000HLB3Z28 LB.HESS.THR.CARRARA03B/19EU000A1G0DM5 EFSF 17/21 MTNUS418056AT46 HASBRO 14/21XS0544654162 NORDEA BK 10/21 MTNXS1799047565 EIB EUR.INV.BK 18/21 MTNDE000DG4UEA0 DZ BANK IS.A859XS0802953165 VALE 12/23USQ8351LAC74 SCENT.M./RE1 TR.1/2 15/21US020002BE09 ALLSTATE 18/21 FLRUS92553PAR38 VIACOMCBS INC. 13/23US92553PAT93 VIACOMCBS INC. 13/23US87264AAP03 T-MOBILE USA 2026US80105NAG07 SANOFI SA 2021DE000HLB4JV4 LB.HESS.-THR. E0513B/226US445545AE60 HUNGARY 11/21DE000DK8ADD3 DEKABANK DGZ IHS.6204XS1048519596 RCI BANQUE 14/21 MTNDE000DXA0Q85 LB.HESS.-THR. OP.1466 VAR