The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.03.2021
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.03.2021
ISIN Name
LU0061890835 UNIOPTIMUS -NET- INH.
CA303901AV45 FAIRFAX FINL HLDGS 2022
CH0125062262 CAISSE REF.HAB 11/21
DE000A2E4QY6 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21
DE000HLB3FU6 LB.HESS.-THR. E0511B/146
DE000DDA0RS6 DZ BANK IS.C190 19/28
DE000HLB3BG4 LB.HESS.THR.CARRARA04Q/16
DE000HLB3Z28 LB.HESS.THR.CARRARA03B/19
EU000A1G0DM5 EFSF 17/21 MTN
US418056AT46 HASBRO 14/21
XS0544654162 NORDEA BK 10/21 MTN
XS1799047565 EIB EUR.INV.BK 18/21 MTN
DE000DG4UEA0 DZ BANK IS.A859
XS0802953165 VALE 12/23
USQ8351LAC74 SCENT.M./RE1 TR.1/2 15/21
US020002BE09 ALLSTATE 18/21 FLR
US92553PAR38 VIACOMCBS INC. 13/23
US92553PAT93 VIACOMCBS INC. 13/23
US87264AAP03 T-MOBILE USA 2026
US80105NAG07 SANOFI SA 2021
DE000HLB4JV4 LB.HESS.-THR. E0513B/226
US445545AE60 HUNGARY 11/21
DE000DK8ADD3 DEKABANK DGZ IHS.6204
XS1048519596 RCI BANQUE 14/21 MTN
DE000DXA0Q85 LB.HESS.-THR. OP.1466 VAR
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.03.2021
ISIN Name
LU0061890835 UNIOPTIMUS -NET- INH.
CA303901AV45 FAIRFAX FINL HLDGS 2022
CH0125062262 CAISSE REF.HAB 11/21
DE000A2E4QY6 IKB DT.IND.BK.MTN 17/21
DE000HLB3FU6 LB.HESS.-THR. E0511B/146
DE000DDA0RS6 DZ BANK IS.C190 19/28
DE000HLB3BG4 LB.HESS.THR.CARRARA04Q/16
DE000HLB3Z28 LB.HESS.THR.CARRARA03B/19
EU000A1G0DM5 EFSF 17/21 MTN
US418056AT46 HASBRO 14/21
XS0544654162 NORDEA BK 10/21 MTN
XS1799047565 EIB EUR.INV.BK 18/21 MTN
DE000DG4UEA0 DZ BANK IS.A859
XS0802953165 VALE 12/23
USQ8351LAC74 SCENT.M./RE1 TR.1/2 15/21
US020002BE09 ALLSTATE 18/21 FLR
US92553PAR38 VIACOMCBS INC. 13/23
US92553PAT93 VIACOMCBS INC. 13/23
US87264AAP03 T-MOBILE USA 2026
US80105NAG07 SANOFI SA 2021
DE000HLB4JV4 LB.HESS.-THR. E0513B/226
US445545AE60 HUNGARY 11/21
DE000DK8ADD3 DEKABANK DGZ IHS.6204
XS1048519596 RCI BANQUE 14/21 MTN
DE000DXA0Q85 LB.HESS.-THR. OP.1466 VAR
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