Das Währungspaar EUR/USD ist am Vortag wie erwartet wieder unter Druck geraten und mit einer langen bearishen Tageskerze aus dem Handel gegangen. Das Tagestief lag bei 1,183 Dollar. Zuvor wurde eine Short-Position im Bereich von 1,196 Dollar eröffnet. Der Stopp bei 1,200 Dollar wurde in den Gewinn nachgezogen. Das Kursziel lag bei 1,184 Dollar im Bereich des 200er-EMA und wurde mit dem Kursrutsch am Vortag erreicht. ...

