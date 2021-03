Die Analysten der NordLB haben die Bewertung für die Aktien von RWE nach endgültigen Zahlen für 2020 auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Trotz der Coronakrise sei der Geschäftsverlauf im vergangenen Jahr erfreulich gewesen, so die Experten in einer gestern veröffentlichten Studie. Zudem habe der Stromerzeuger den Aktionären eine höhere Dividende in Aussicht gestellt. (dpa-AFX Analyser) ____________________________________________________________________________ Der Autor stellt ...

