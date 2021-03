Die Softwarefirma TeamViewer rechtfertigt das umstrittene und kostspielige Sponsorgeschäft mit Manchester United und kündigt zugleich weitere hoch dotierte Marketingverträge an. So erklärte man gerade, dass man in die Zukunft investiere. Der Aktienkurs von TeamViewer war nach der Bekanntgabe des Deals abgestürzt. Doch das Unternehmen stellte sich als attraktiv wie noch nie vor. So will man TeamViewer zu einem erfolgreichen Tech-Champion aus Europa aufbauen. Da muss man auch in die Marke investieren, und das kostet eben Geld...



